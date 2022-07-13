Карта спецоперации на Украине 13 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июля можно в материале «Известий».

Как сообщили в этот день в российском Министерстве обороны, в результате удара по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники. Также на судостроительном заводе в Николаеве было уничтожено свыше 350 украинских боевиков.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о ракетных ударах «Точкой-У» по Луганску. Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

До этого корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщал о серии мощных взрывов в Луганске.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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