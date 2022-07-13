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Пилот гидроплана получил травмы после жесткой посадки в Ленобласти

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Фото: РИА Новости/Северо-Западная транспортная прокуратура
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В Приозерском районе Ленинградской области гидроплан совершил жесткую посадку. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

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Гидроплан совершил аварийную посадку в районе Бабушкиных островов реки Вуокса Приозерского района. На данный момент пилот находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

«Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба», — говорится в сообщении.

8 июля вертолет Камчатского авиационного предприятия с школьниками, которые летели из Долины гейзеров на экскурсию, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. По словам главы региона Владимира Солодова, причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного транспорта. Никто не пострадал. Камчатский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту инцидента.

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