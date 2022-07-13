Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»

Российские средства ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У» в Луганской Народной Республике и Херсонской области, также сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 13 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка Донецкой Народной Республики, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской Народной Республики и города Луганск», — сказал он на брифинге.

Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов противника в районах Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались ночью обстрелять Херсон, однако все цели были сбиты системой ПВО. Разрушений нет.

9 июля украинский ударно-разведывательный беспилотник был сбит средствами ПВО над Мелитополем. Отмечалось, что это произошло около хлебокомбината.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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