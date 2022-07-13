Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося циклона

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за приближения циклона. В регионе ожидают обильные осадки.

Согласно прогнозам, удар стихии вероятен 15 и 16 июля. На юге и юго-востоке Приморья выпадет до 50 мм осадков. На отдельных участках вероятен выход рек из берегов на 0,5–2 м, пишет Vostokmedia. Скорость ветра увеличится до 15–20 м/с.

Также штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке. Городские службы жизнеобеспечения готовы к работе в круглосуточном режиме. Уже сформированы мобильные бригады для ликвидации последствий ливней. Специалисты проверяют систему ливневой канализации.

Жителей города предупреждают, что усиление ветра может привести к повреждению рекламных конструкций и деревьев. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными.