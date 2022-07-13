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Канада может заняться обслуживанием еще пяти турбин для СП в ближайшие два года

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Канада может осуществить ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода «Северный поток» в течение двух лет, пока в силе будет оставаться соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

По информации издания, МИД Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций против РФ на срок до двух лет. Автор материала подчеркнул, что это является намного более продолжительным соглашением, чем было заявлено ранее. Тем не менее власти Канады могут отозвать это решение в любой момент.

В статье уточнили, что турбина, которая ранее была задержана в Канаде по причине санкций, уже направлена в Европу.

Ранее, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Киев в ответ на решение канадских властей раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода, назвав его «необоснованным и опасным».

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц 10 июля поприветствовал решение властей Канады вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток».

Изначально компания Siemens отказалась возвращать газоперекачивающие агрегаты из-за антироссийских санкций. Турбина находится на техническом обслуживании в Канаде.

В ответ на отказ возвращать турбину российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию по «Северному потоку» до 40% от мощностей газопровода, а позднее, 11 июля, поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат турбины не нарушает санкций Евросоюза, так как они не касаются оборудования для транзита газа в Европу. В этот же день решение Канады поддержали США, отметив его важность для восстановления резервов газа в Европе.

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