Украинские войска нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО), обеспечивающей безопасность Луганска, сообщил 13 июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram-канале.

«На данный момент приняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — написал он.

Марочко также заявил, что несколько украинских ракет во время обстрела города достигли цели, нанеся удар по критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Он добавил, что в настоящее время небо над столицей ЛНР контролируют резервные силы.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил эту информацию. Он сказал, что в сторону Луганска были запущены как минимум три ракеты «Точка-У». По его словам, они летели с интервалом в секунду. Он полагает, что российским силам ПВО не удалось распознать мишени, так как их было сразу несколько и они приняли их за одну, передает ТАСС.

Киселев добавил, что удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ракетные удары ВСУ по гражданским объектам — это тактика террористов. Он выразил мнение, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам, так как не имеют возможности противопоставить на поле боя что-то другое.

Посол также сообщил, что большинство из девяти выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет сбито, но есть падение осколков и возгорания городских объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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