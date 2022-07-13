Источник сообщил о задержании бывшего замглавы МЧС Гуровича

Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом в среду, 13 июля, сообщает источник в правоохранительных органах ТАСС.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Гуровича были проведены обыски.

25 мая президент РФ Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС России.

Андрей Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.