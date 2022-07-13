РФ установила рекорд в поставках нефти на Ближний Восток

Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордное количество дизельного топлива и других производных нефти. Об этом 13 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa Ltd.

Как уточняется, объем поставок неуклонно рос с 24 февраля и к июню достиг 155 тыс. баррелей в день, что стало рекордом с 2016 года. Импорт российской топлива Европой сократился в июне на 30%.

Авторы публикации отмечают, что потоки продуктов переработки российской нефти, от которых отказались в Европе и США, перенаправлены в страны Ближнего Востока.

«Ближе к концу года поставки могут увеличиться», — отметил нефтяной аналитик Turner, Mason & Co. Джонатан Лейтч, комментируя поставки дизеля.

По его словам, для обеспечения поставок нефтепродуктов будет предоставлено суверенное страхование судоходства, в первую очередь из России.

Большая часть ближневосточного импорта из России — это мазут, остаток от процесса переработки, который часто используется для производства электроэнергии и судоходства. Он также включает бензин, реактивное и дизельное топливо. Более трети поставок дизельного топливо пришлось на центр торговли и хранения нефти в Фуджейре, ОАЭ.

По данным Vortexa, ближневосточный импорт из России скоро превзойдет июньский рекорд: поставки превысят 220 тыс. баррелей в день в период с 1 по 11 июля.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на помощника немецкого канцлера Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса, что Германия прекратит импорт угля из РФ 1 августа, а с 31 декабря она откажется от российской нефти. США уже ввели полное эмбарго на ввоз нефти из РФ.

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля, вызвав много разногласий по этому поводу. В итоге согласование шестого пакета санкций, принятых в июне, стало самым долгим за всё время.

Комментируя новые санкции, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что Россия сможет избежать негативных последствий санкций, наладив морской экспорт до начала действия нефтяного эмбарго.

27 июня посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз. По его словам, правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых и не перекладывает вопрос роста цен на энергоресурсы на потребителей.

24 июня The Economic Times сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь. Отмечалось, что теперь российское сырье составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. При этом до 24 февраля показатель не превышал 0,2% от общего объема таких закупок.

14 июня сообщалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку.