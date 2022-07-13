Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле

Российская делегация прибыла в турецкий Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу». Об этом 13 июля сообщил источник «РИА Новости».

«Российская делегация прибыла на переговоры», — сообщил собеседник агентства, отказавшись раскрывать место встречи.

По данным телеканала CNN Turk, встреча пройдет за закрытыми для прессы дверями, по итогам переговоров ожидается релиз минобороны Турции.

13 июля состоится встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна. До этого, 11 июля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных переговоров для вывоза зерна.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

16 июня российский посол в США Анатолий Антонов указал, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.