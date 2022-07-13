В ДНР до конца года будет запущен весь спектр банковских услуг

В Донецкой Народной Республике (ДНР) до конца года будет запущен весь спектр банковских услуг. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Также ведется проработка понятных и безопасных моделей взаимодействия с сельхозпроизводителями и фермерскими хозяйствами Херсонской и Запорожской областей.

«Я совсем скоро смогу озвучить те цены, по которым мы будем и готовы закупать продукцию сельхозназначения. Это важно сделать, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы не было попыток получить сверхприбыль», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара.

«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи, но тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы», — подчеркнул Пушилин.

11 июля Пушилин заявил, что союзные силы контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР.

4 июля стало известно, что в ДНР и ЛНР возобновляется деятельность металлургических предприятий. Отмечалось, что на предприятиях Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) произведен ряд ремонтно-восстановительных работ и возобновлено производство почти всех линеек готовой продукции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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