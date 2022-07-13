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Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
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Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина. Об этом 13 июля ТАСС сообщил представитель пресс-службы регионального УФСБ России.

«Задержали. Пока больше не подскажу», — сказал он.

Причины задержания пока неизвестны.

Гурдин работал на должности замглавы региона с 2012 года, в отставку ушел в мае 2022-го.

Накануне муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина отвезли в отделение полиции после обысков в его московской квартире. В отношении Яшина возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)».

Адвокат Яшина Михаил Бирюков сообщил, что следствие 13 июля предъявит мундепу обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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