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На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО подали тысячу заявок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) было подано 985 заявок. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодежь Москвы» — свои проекты в ней представили 204 НКО. В число наиболее востребованных категорий также вошли «Наше наследие» и «Благотворительность»», — отметила Сергунина.

По ее словам, прием заявок завершился. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 113. При этом большинство претендентов — 960 — это организации, которые работают в столице больше года.

Финальный список проектов, которые будут отобраны для конкурса, опубликуют 26 июля. Затем экспертный совет и комиссия оценят их. Победителей объявят 26 сентября.

В помощь участникам разработали несколько программ подготовки, которые прошли представители более 850 организаций. Речь идет как об индивидуальных консультациях и очных занятиях в мастерской проектов, так и о дистанционном экспресс-курсе «НКО Лаб» с вебинарами экспертов в области социального проектирования, волонтерства, экономики и финансов, менеджмента и управления персоналом.

В этом году общая сумма грантов для столичных НКО увеличилась в полтора раза — с 400 млн до 600 млн рублей. Организации, зарегистрированные более года назад, смогут претендовать на гранты до 5 млн рублей. НКО, которые работают не менее шести месяцев, предлагают финансовую поддержку в размере до 500 тыс. рублей.

Гранты мэра Москвы выделяются НКО с 2002 года. За это время город поддержал около 3 тыс. проектов.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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