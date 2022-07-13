На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО подали тысячу заявок
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- На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО подали тысячу заявок
На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) было подано 985 заявок. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
«Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодежь Москвы» — свои проекты в ней представили 204 НКО. В число наиболее востребованных категорий также вошли «Наше наследие» и «Благотворительность»», — отметила Сергунина.
По ее словам, прием заявок завершился. По сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось на 113. При этом большинство претендентов — 960 — это организации, которые работают в столице больше года.
Финальный список проектов, которые будут отобраны для конкурса, опубликуют 26 июля. Затем экспертный совет и комиссия оценят их. Победителей объявят 26 сентября.
В помощь участникам разработали несколько программ подготовки, которые прошли представители более 850 организаций. Речь идет как об индивидуальных консультациях и очных занятиях в мастерской проектов, так и о дистанционном экспресс-курсе «НКО Лаб» с вебинарами экспертов в области социального проектирования, волонтерства, экономики и финансов, менеджмента и управления персоналом.
В этом году общая сумма грантов для столичных НКО увеличилась в полтора раза — с 400 млн до 600 млн рублей. Организации, зарегистрированные более года назад, смогут претендовать на гранты до 5 млн рублей. НКО, которые работают не менее шести месяцев, предлагают финансовую поддержку в размере до 500 тыс. рублей.
Гранты мэра Москвы выделяются НКО с 2002 года. За это время город поддержал около 3 тыс. проектов.
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