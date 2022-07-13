WSJ назвал секретное оружие Путина против Запада

Секретным оружием президента России Владимира Путина стало моральное и политическое замешательство Запада, российский лидер действует, исходя из проблем западного общества. Об этом 13 июля говорится в статье обозревателя Уолтера Рассела Мида на сайте газеты The Wall Street Journal.



«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — отмечает автор.

По мнению обозревателя, Путин добился наибольших успехов в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной.

«Опасения, что российское газовое эмбарго может нанести ущерб европейской экономике и оставит комфортных немецких граждан в темноте следующей зимой, заменили надежды на то, что западные санкции поставят Москву на колени», — отмечает он.

Германия, запуганная последствиям экономического противостояния с Россией, начала уклоняться от обещаний по увеличению расходов на оборону, говорится в статье.

Вслед за Китаем, к которому присоединились Бразилия и Индия, страны выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с G7.

Среди трех уязвимостей Запада Мид перечислил тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран, ценностную политику Запада и разногласия внутри либеральных стран Запада. Культурные войны не способствуют единству, заключает автор.

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