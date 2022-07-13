Доказательства военных преступлений бойцов «Азова» собраны и будут переданы в суд

В отношении пленных боевиков полка «Азов» собраны доказательства по факту их военных преступлений. Они будут переданы в суд или трибунал, в каждом случае индивидуально, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьев. Live.

Глава республики подчеркнул, что сейчас более 100 бывших членов батальона «Азов» ожидают суда в СИЗО.

«Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то - трибунал. В каждом случае индивидуально», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что все приговоренные к смертной казни иностранные наемники подали на обжалование в апелляционном порядке. Если суд подтвердит приговоры, то они будут приведены в исполнение через расстрел непублично.

8 июля сообщалось, что народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь. Председатель комитета народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала, что ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу ч. 9 ст. 202 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса).

1 июля в ДНР был установлен новый УИК с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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