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Reuters пишет, что ФРГ с 1 августа откажется от угля из России, а с 31 декабря — от нефти

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Германия прекратит закупки угля из РФ 1 августа, а с 31 декабря она откажется от российской нефти. Об этом в среду, 13 июля, пишет агентство Reuters со ссылкой на помощника немецкого канцлера Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

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«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил он в ходе выступления на Сиднейском энергетическом форуме.

Отмечается, что на Россию приходится 40% немецкого импорта угля и нефти.

Кукис подчеркнул, что Берлин старается развивать терминалы для импорта сниженного природного газа, чтобы восполнить недостаток, который образуется после отказа от топлива из России. Он также обратил внимание на то, что США и Катар могут совместно поставлять странам Европы порядка 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, но пока что этого не хватит для аналога российскому газу.

Кроме того, Кукис заявил, что Германия сосредоточилась на переходе к альтернативным источникам энергии.

Ранее, 4 июля, глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

3 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Днем ранее министр экономики Роберт Хабек сообщил о необходимости закупить аварийные электрогенераторы для критически важных объектов инфраструктуры.

28 июня немецкая газета Bild написала, что внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики ФРГ на 12,5%. В свою очередь это повлияет на 5,6 млн рабочих мест в Германии.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

В тот же день глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в эфире телеканала ZDF, что при полной заполненности газохранилищ ФРГ смогла бы прожить без газа из РФ 2,5 месяца средней зимы. Он уточнил, что ситуация с поставками напряженная.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже аварийным уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за санкций против РФ не вернула турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

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