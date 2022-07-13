Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован в среду, 13 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, штрафы будут уменьшены для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы подобной операции до 20-40%.

Также в документе поясняется, что за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях размер допустимого штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (исключая контракты по экспорту леса и лесоматериалов), с действующих 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.

Для должностных лиц в законе предусмотрена замена административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства на штраф, который исчисляется в процентном отношении к сумме нарушения.

Ранее, 11 июня, распоряжением президента РФ в России были отменены штрафы за движение по дорогам общего пользования тяжеловесного транспорта, масса или нагрузка на ось которых превышает допустимую не более чем на 10%. Отмечалось, что новый закон разработан с учетом потребностей бизнеса в текущей ситуации.

До этого, 9 июня, Минцифры выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у сотовых операторов систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Отмечалось, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако подобное оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора, говорится в пояснении к законопроекту.