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Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин

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Фото: Global Look Press/Mark Hertzberg
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В США четвертая часть граждан страны хочет пересесть на электрические автомобили в связи с растущими ценами на бензин. Об этом сообщило 13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный некоммерческой Американской автомобильной ассоциацией (ААА).

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«Особенно это касается молодого поколения. Они ищут способы экономии», — объяснил директор ААА по автомобилестроению и отраслевым связям Грек Брэннон.

Согласно данным опроса, 30% молодых людей в США планируют в будущем отказаться от использования топлива, чтобы ездить на электромобилях. А 77% всех высказавшихся за электромобили объяснили свое решение желанием сэкономить на бензине.

11 июля в эфире Fox News обозреватель телеканала Дуглас Мюррей заявил, что граждане США не верят утверждениям президента страны Джо Байдена о якобы ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране.

В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.

6 июля ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что ответственность за топливный кризис в США несет не Владимир Путин, а сам американский лидер. Карлсон представил данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го — задолго до начала спецоперации России — топливо подорожало на 66%.

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