Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в квартире на западе Москвы

На западе Москвы 13 июля найдено тело мужчины с 27 ножевыми ранениями.

По некоторым данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из квартиры, где проживают пожилые люди. В квартире было обнаружено тело 60-летнего мужчины с ранениями в области живота и груди.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

28 июня жители многоквартирного дома на улице Липецкой в Москве обратились в правоохранительные органы, заявив, что соседи затапливают их квартиру и не отвечают на стук в дверь. В квартире обнаружили тело женщины с колотыми ранами и термическими ожогами. На месте также был найден муж умершей. У него были порезаны руки. Его госпитализировали.