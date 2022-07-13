Реклама
Прямой эфир
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
Мир
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП после отъезда президента Раджапаксы
Мир
Россия допустила продление украинского транзита газа после 2024 года
Мир
Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе
Мир
Более 43 тыс. туристов застряли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за непогоды
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Мир
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Сюжет:

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по венной части противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом в среду, 13 июля, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram-канале.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганска. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — написал он.

По словам Марочко, несколько украинских ракет во время обстрела Луганска достигли цели, упав на объекты гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас небо над городом контролируется резервными силами.

Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил эту информацию. Он заявил, что в сторону Луганска были запущены как минимум три ракеты «Точка-У».

«Летели с интервалом буквально в секунды. По всей вероятности, наши силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — цитирует его ТАСС.

Киселев добавил, что удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка после того, как система ПВО сбила украинскую ракету.

Тогда же стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Родион Мирошник рассказал, что при отходе украинские формирования обстреливают уже освобожденные территории республики. Посол добавил, что отдельные подразделения покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022