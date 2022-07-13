Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по венной части противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом в среду, 13 июля, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram-канале.

«ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганска. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — написал он.

По словам Марочко, несколько украинских ракет во время обстрела Луганска достигли цели, упав на объекты гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас небо над городом контролируется резервными силами.

Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил эту информацию. Он заявил, что в сторону Луганска были запущены как минимум три ракеты «Точка-У».

«Летели с интервалом буквально в секунды. По всей вероятности, наши силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — цитирует его ТАСС.

Киселев добавил, что удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка после того, как система ПВО сбила украинскую ракету.

Тогда же стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки. В дальнейшем украинские РСЗО были уничтожены вдали от города российской артиллерией.

Родион Мирошник рассказал, что при отходе украинские формирования обстреливают уже освобожденные территории республики. Посол добавил, что отдельные подразделения покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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