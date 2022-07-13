Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел

Смертная казнь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. [Смертная казнь] предусмотрена через расстрел», — сказал он в эфире канала «Соловьев. Live».

8 июля сообщалось, что народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь. Председатель комитета народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала, что ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу ч. 9 ст. 202 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса).

1 июля в ДНР был установлен новый УИК с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.