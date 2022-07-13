Возобновление выпуска Lada Largus ожидается 26 июля 2022 года

Возобновление производства модели Lada Largus ожидается в Тольятти 26 июля. Об этом 13 июля сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы поста связывают скорое появление универсала на конвейере с тем, что модель по-прежнему стоит в производственном плане автозавода. О серьезности намерений свидетельствует и наращивание производства двигателей ВАЗ-11182 мощностью. 90 л. с. Ресурс отмечает, что эти моторы дебютировали на универсалах и коммерческих фургонах Largus.

«Если все пойдет по плану, то в июле 2022 года АвтоВАЗ выйдет на запланированные 300 автомобилей Largus в день при односменном графике», — говорится в сообщении.

Это означает, что последний простаивающий конвейер автопредприятия, линия В0, заработает.

Напомним, что сборка Lada Granta была возобновлена в Тольятти 8 июня 2022 года.

12 июля «Известия» сообщили, что с третьей нитки главного конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые товарные автомобили Lada Niva Legend 3D. На заводе подчеркнули, что версия Classic’22 сделана с учетом максимально возможной локализации автомобиля без влияния импортных компонентов.