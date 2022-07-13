В Госдуме заявили о нежелании Европы сжигать все мосты в отношениях с Россией

Европейские официальные институты всё чаще стараются оставить лазейку для движения назад, а также демонстрируют, что не хотят сжигать мосты в отношениях с РФ. Об этом в среду, 13 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат от ЛДПР Валерий Селезнев, комментируя решение Европейского суда по иску компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG касательно газовой директивы ЕС.

«По таким примерам мы видим, что европейские официальные институты всё чаще стараются оставить лазейку для движения назад, демонстрируют, что не хотят жечь мосты. В этом же контексте можно рассматривать запрос Германии к Канаде с просьбой выпустить в обход санкций турбины Siemens для «Северного потока – 1». Ведь если первая ветка трубопровода окончательно встанет из-за профилактических работ, то, возможно, европейцам придётся согласиться на запуск второй», — подчеркнул он.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Из-за отсутствия агрегатов российский Газпром сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

О том, что Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС, стало известно 12 июля. Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о том, что поправки в директиву дискриминируют оператора трубопровода. Теперь Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать иск против газовой директивы ЕС в суд для повторного рассмотрения.

В августе прошлого года стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.