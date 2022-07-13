Психолог назвала способы справиться со стрессом

Чтобы справиться со стрессом, в первую очередь необходимо отдохнуть и сменить обстановку. Об этом в среду, 13 июля, рассказала заведующая отделением психолого-педагогической помощи ульяновского Центра социально-психологической помощи семье и детям Татьяна Туровская.

«Я говорю людям: «Вы же не забываете принять душ, для вас это норма. Так почему же вы упускаете возможность отдохнуть, понять, что в данный момент хочет организм для человека?» Мне отвечают: «Как же я буду отдыхать? Мне некогда, я работаю, нет времени, чтобы присесть на несколько минут в день и просто побыть наедине с самим собой». А ведь хорошо отдохнуть, сменить обстановку необходимо», — рассказала она порталу ulpravda.ru.

По словам специалиста, после перезагрузки появятся силы выполнять другие задачи.

«Старшее поколение, трудившееся без устали, порой не понимает, как сейчас люди устают, когда труда как такового стало меньше. Но стрессов стало больше, потому что информационный поток не дает человеку ни на секунду расслабиться», — отметила она.

Туровская также рассказала, что при стрессовой ситуации важно не забывать о своих физиологических потребностях — вовремя есть, высыпаться и следить за гигиеной. Также в борьбе со стрессом могут помочь аутогенные тренировки, дыхательная гимнастика и йога.

«Кто-то занимается в тренажерном зале, и это тоже здорово. В любом случае нужно работать с организмом, потому что стресс живет в теле и от гормонов стресса нужно освобождаться», — добавила специалист.

Ранее, 5 июля, психолог Денис Хакимов рассказал об опасных последствиях трудоголизма. По его словам, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния. Также при трудоголизме наблюдается чрезмерность требований к себе, коллегам, а иногда и к членам семьи.