Диетолог рассказала о способности кофе снижать вес

Кофе способен ненадолго снизить вес. Об этом 13 июля сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

«Кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом. Кофе может влиять не напрямую, а опосредованно, за счет дофаминовых рецепторов, на состояние жировой клетчатки тоже. Кофе можно снижать вес, но при кратковременной задаче», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.

По ее словам, кофе может «вытягивать» из организма необходимые ему вещества. Например, вымывается калий, пишет «Газета.Ru». Поэтому диетолог рекомендовала любителям этого напитка добавить в рацион курагу или изюм.

Кривцова также развеяла миф о способности зеленого кофе снижать вес.

«Это просто нежареный кофе. Он не снижает вес. Это тот же кофе с тем же кофеином, только вкусовые особенности иные», — объяснила специалист.

5 июля врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что злоупотребление кофе в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания. В жаркую погоду сосуды расширяются, а кофе, наоборот, способствует их сужению, отметил он. Человек рискует столкнуться с повышением артериального давления и большой нагрузкой на сердце.

При этом Лишин допускает употребление не более двух чашек кофе, но рекомендует запивать стаканом воды комнатной температуры. Ледяные напитки специалист советует не пить.