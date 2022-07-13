Более 2 тыс. человек в Крыму признаны пострадавшими в результате подтоплений

Более 2 тыс. человек в Крыму признаны пострадавшими в результате подтопления жилья. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Всего в трех муниципалитетах признаны пострадавшими 2292 человека. В Симферополе — 352, в Симферопольском районе — 1750 и в Белогорском — 190 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из резервного фонда министерства труда и социальной защиты Крыма на выплаты компенсаций было выделено 28 млн 150 тыс. рублей. Компенсацию уже получили 84 человека.

«По 10 тыс. рублей — все пострадавшие, по 50 тыс. рублей — 42 человека, по 100 тыс. рублей — девять человек. Сегодня выплаты будут продолжены», — добавил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим.

10 июля сообщалось, что все затопленные территории в Крыму уже свободны от воды. В региональном управлении МЧС заявили, что всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений и 19 приусадебных участков.

До семи утра 11 июля максимальные осадки были зарегистрированы на территории Красногвардейского района — 7 мм, в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе — 6 мм.

В тот же день администрация Сочи сообщила о введении запрета на купание на всех пляжах города в связи с непогодой. Также в Сочи действует штормовое предупреждение. Ливни в регионе привели к сходу селей и выходу реки Восточный Дагомыс из берегов. В результате десятки домов оказались подтоплены.