Реклама
Прямой эфир
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
Мир
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП после отъезда президента Раджапаксы
Мир
Россия допустила продление украинского транзита газа после 2024 года
Мир
Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе
Мир
Более 43 тыс. туристов застряли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за непогоды
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Мир
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»

Более 2 тыс. человек в Крыму признаны пострадавшими в результате подтоплений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 2 тыс. человек в Крыму признаны пострадавшими в результате подтопления жилья. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

«Всего в трех муниципалитетах признаны пострадавшими 2292 человека. В Симферополе — 352, в Симферопольском районе — 1750 и в Белогорском — 190 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из резервного фонда министерства труда и социальной защиты Крыма на выплаты компенсаций было выделено 28 млн 150 тыс. рублей. Компенсацию уже получили 84 человека.

«По 10 тыс. рублей — все пострадавшие, по 50 тыс. рублей — 42 человека, по 100 тыс. рублей — девять человек. Сегодня выплаты будут продолжены», — добавил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим.

10 июля сообщалось, что все затопленные территории в Крыму уже свободны от воды. В региональном управлении МЧС заявили, что всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений и 19 приусадебных участков.

До семи утра 11 июля максимальные осадки были зарегистрированы на территории Красногвардейского района — 7 мм, в Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе — 6 мм.

В тот же день администрация Сочи сообщила о введении запрета на купание на всех пляжах города в связи с непогодой. Также в Сочи действует штормовое предупреждение. Ливни в регионе привели к сходу селей и выходу реки Восточный Дагомыс из берегов. В результате десятки домов оказались подтоплены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022