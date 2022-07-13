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РБК узнал, что вице-премьер России Юрий Борисов в ближайшее время покинет свой пост

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов уйдет в отставку. Об этом 13 июля пишет РБК со ссылкой на источники.

«Это серьезный вызов для российской промышленности»
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«Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления «космос» и «оборонная промышленность», уйдет со своего поста в ближайшее время», — говорится в материале.

По словам знакомых с обсуждением вопроса собеседников издания, вице-премьер может стать гендиректором госкорпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин.

«Источник РБК из сферы ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Ред.) сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив», — добавляется в сообщении.

Борисов был назначен заместителем председателя правительства по вопросам ОПК в мае 2018 года, а в январе 2020-го переназначен на эту должность.

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