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Более 43 тыс. туристов застряли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/Godong
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Продолжающаяся непогода во Вьетнаме задержала на курортном острове Фукуок более 43 тыс. туристов. Об этом сообщили в среду, 13 июля, в департаменте туризма южной провинции Киензянг.

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По информации местных властей, под влиянием области низкого давления юго-западное побережье страны с воскресенья, 10 июля, страдает от проливных дождей, сильного ветра и волнения на море. В связи с этим паромное сообщение с материком полностью приостановлено, пока погодные условия не улучшатся, пишет ТАСС.

Известно, что среди 43 300 туристов, находящихся на Фукуоке, — 2 154 иностранца. Власти провинции призвали туристические агентства и отели оказать все необходимое содействие попавшим в ловушку путешественникам.

Фукуок — один из наиболее популярных вьетнамских курортов международного уровня. В 2019 году перед пандемией там побывали более полумиллиона иностранцев, в том числе и около 200 тыс. россиян.

Согласно исследованию, которое появилось в распоряжении «Известий» 12 июля, билеты в Черногорию, Вьетнам и Аргентину для россиян в июле заметно подешевели.

В мае в пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели эвакуировали всех 75 туристов из группы, попросившей помощи в Краснодарской крае из-за подъема реки Губс. Туристы следовали по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская. На берегу реки Губс группу застигла непогода. Переехать реку стало невозможно из-за высокого уровня воды.

20 февраля стало известно, что около 200 российских туристов, летевших авиакомпанией «Уральские авиалинии» на португальский остров Мадейра, но приземлившихся из-за непогоды на испанском Тенерифе, провели более 11 часов в салоне самолета. Людей не впускали в местный аэропорт из-за жестких антиковидных требований — фактически из-за непризнанной в стране российской вакцины.

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