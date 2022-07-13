МИД РФ: ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными

Москва в ответ на санкции Запада может предпринять контрмеры, которые будут весьма болезненными для стран, ужесточивших санкции в отношении России. Об этом 13 июля предупредил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам представителя ведомства, европейские страны должны понимать, что своими «антироссийскими выпадами» они изнуряют собственную экономику.

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — цитирует Биричевского «РИА Новости».

Дипломат заметил, что ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, однако и ответные меры России могут быть весьма болезненными. Он также добавил, что в настоящее время эти шаги прорабатываются в правительстве РФ.

Накануне об ответной мере на прекращение Европейским космическим агентством (ESA) сотрудничества с Россией по программе ExoMars заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что российский экипаж Международной космической станции (МКС) в таком случае откажется от использования европейского манипулятора ERA. Глава госкорпорации также сообщил, что «Роскосмос» будет добиваться возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля.

В тот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что российский газопровод «Северный поток – 2», который так и не был введен в эксплуатацию из-за санкций Германии, уже окупился даже в состоянии простоя из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке.

11 июля сенатор Алексей Пушков прокомментировал антироссийские санкции, введенные Германией и другими странами Запада против газопровода «Северный поток – 1», и выразил мнение, что ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса из-за них.

12 июля источник в минфине США заявил Reuters, что в стране опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. В минфине рассчитали, что введение санкций против российской нефти без ценового исключения приведет к удорожанию до $140 за баррель.

6 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики в связи с введением антироссийских мер Западом. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против РФ санкции являются безумными и бездумными. Их единственная цель — взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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