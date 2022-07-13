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МИД РФ: ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными

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Москва в ответ на санкции Запада может предпринять контрмеры, которые будут весьма болезненными для стран, ужесточивших санкции в отношении России. Об этом 13 июля предупредил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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По словам представителя ведомства, европейские страны должны понимать, что своими «антироссийскими выпадами» они изнуряют собственную экономику.

«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — цитирует Биричевского «РИА Новости».

Дипломат заметил, что ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, однако и ответные меры России могут быть весьма болезненными. Он также добавил, что в настоящее время эти шаги прорабатываются в правительстве РФ.

Накануне об ответной мере на прекращение Европейским космическим агентством (ESA) сотрудничества с Россией по программе ExoMars заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что российский экипаж Международной космической станции (МКС) в таком случае откажется от использования европейского манипулятора ERA. Глава госкорпорации также сообщил, что «Роскосмос» будет добиваться возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля.

В тот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что российский газопровод «Северный поток – 2», который так и не был введен в эксплуатацию из-за санкций Германии, уже окупился даже в состоянии простоя из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке.

11 июля сенатор Алексей Пушков прокомментировал антироссийские санкции, введенные Германией и другими странами Запада против газопровода «Северный поток – 1», и выразил мнение, что ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса из-за них.

12 июля источник в минфине США заявил Reuters, что в стране опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. В минфине рассчитали, что введение санкций против российской нефти без ценового исключения приведет к удорожанию до $140 за баррель.

6 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики в связи с введением антироссийских мер Западом. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против РФ санкции являются безумными и бездумными. Их единственная цель — взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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