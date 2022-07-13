Петербуржцам пообещали солнечную погоду

В среду, 13 июля, жителей Санкт-Петербурга ждет солнечная и теплая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Облаков в небе будет немного, и обойдется без дождей, а температурные показатели окажутся на 2–3 градуса выше климатической нормы», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечает 78.ru, сейчас город находится в промежуточном гребне антициклона. Днем в Петербурге прогнозируется до 27 градусов тепла, в Ленобласти — до 28 градусов. Ветер — южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

В четверг при этом в город снова придут дожди и похолодание.

Ранее сообщалось, что 11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.