Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

Член Совфеда России Алексей Пушков в своем Telegram-канале во вторник, 12 июля, прокомментировал реакцию ФРГ на протест властей Украины в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток».

«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для Северного потока было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход», — приводит «Газета.Ru» его слова.

12 июля украинский посол в Канаде Юлия Ковалив выразила надежду на то, что канадское правительство пересмотрит решение вернуть Германии турбину для «Северного потока – 1».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат турбины не нарушает санкций Евросоюза, так как они не касаются оборудования для транзита газа в Европу. В этот же день решение Канады поддержали США, отметив его важность для восстановления резервов газа в Европе.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».