Реклама
Прямой эфир
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Мир
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Мир
Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Мир
Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей
Туризм
В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии
Общество
Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца
Мир
Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию
Культура
Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве
Сюжет:

Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»

Сенатор Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для «Северного потока»
0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совфеда России Алексей Пушков в своем Telegram-канале во вторник, 12 июля, прокомментировал реакцию ФРГ на протест властей Украины в связи с решением Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток».

Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Чем Европа попытается заменить поставки из РФ и что из этого получится

«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для Северного потока было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход», — приводит «Газета.Ru» его слова.

12 июля украинский посол в Канаде Юлия Ковалив выразила надежду на то, что канадское правительство пересмотрит решение вернуть Германии турбину для «Северного потока – 1».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens газопровода «Северный поток» находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их обратно из-за антироссийских санкций. Из-за отсутствия агрегатов российский «Газпром» сократил поставки газа в Германию до 40% от мощностей газопровода. А 11 июля поставки газа были полностью остановлены из-за планового ремонта газопровода.

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат турбины не нарушает санкций Евросоюза, так как они не касаются оборудования для транзита газа в Европу. В этот же день решение Канады поддержали США, отметив его важность для восстановления резервов газа в Европе.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022