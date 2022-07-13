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Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

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Украинские войска нанесли массированный удар по военной части сил противовоздушной обороны (ПВО), обеспечивающей безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — указал Марочко в своем Telegram-канале.

Как отметил представитель Народной милиции республики, несколько ракет украинских Вооруженных сил при обстреле столицы ЛНР все же достигли цели, упав на объекты гражданской инфраструктуры. Однако в настоящее время небо над городом находится под контролем резервных сил.

По данным Telegram-канала «Луганскинформцентр», к западу от Луганска были запущены как минимум четыре зенитные ракеты «Точка-У». По предварительным данным, одна из них была сбита.

Ранее в среду корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар.

Накануне также сообщалось, что около 190 человек обратились к медикам за помощью после ракетного обстрела Новой Каховки Херсонской области. Также уточнялось, что американские ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), полностью разрушили дома ряда жителей города. Было известно о семерых погибших и около 60 раненых.

Тогда же стало известно, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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