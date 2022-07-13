Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Украинские войска нанесли массированный удар по военной части сил противовоздушной обороны (ПВО), обеспечивающей безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — указал Марочко в своем Telegram-канале.

Как отметил представитель Народной милиции республики, несколько ракет украинских Вооруженных сил при обстреле столицы ЛНР все же достигли цели, упав на объекты гражданской инфраструктуры. Однако в настоящее время небо над городом находится под контролем резервных сил.

По данным Telegram-канала «Луганскинформцентр», к западу от Луганска были запущены как минимум четыре зенитные ракеты «Точка-У». По предварительным данным, одна из них была сбита.

Ранее в среду корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар.

Накануне также сообщалось, что около 190 человек обратились к медикам за помощью после ракетного обстрела Новой Каховки Херсонской области. Также уточнялось, что американские ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), полностью разрушили дома ряда жителей города. Было известно о семерых погибших и около 60 раненых.

Тогда же стало известно, что ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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