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Полянский предложил США признать свою роль в госперевороте на Украине

Зампостпреда России при ООН Полянский призвал США признать роль в госперевороте на Украине
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Фото: ТАСС/Никита Юреев
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил США признать их роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter 13 июля.

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«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что тоже ни для кого не является секретом», — сообщил он.

Ранее, 12 июля, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах.

26 апреля президент России Владимир Путин во время разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришу указал на то, что проблемы на Украине начались с государственного переворота в стране в 2014 году. Он отметил, что это был неконституционный переворот.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

22 июня 2021 года Путин заявил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Россией или с Западом. Эта политика привела к украинской трагедии 2014 года.

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