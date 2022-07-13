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Юрист рассказал об опасном способе утилизации банковских карт

Юрист Уткин предостерег от выбрасывания банковских карт с истекшим сроком действия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Выбросить банковскую карту с истекшим сроком годности недостаточно для ее безопасной утилизации. Об этом в среду, 13 июля, рассказал ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».

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Чтобы сохранить свои сбережения в безопасности, эксперт порекомендовал разрезать карточку на несколько частей.

«Дело в том, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта, и при желании ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — объяснил Уткин.

Он напомнил, что во времена, когда пластиковые карты только появились в обиходе, по истечении срока действия их возвращали в банк. Теперь же способ их утилизации зависит от владельца.

Уткин уточнил, что перед тем, как выбросить карту, разрезать ее надо в тех местах, где на нее нанесены какие-либо обозначения. Если срок действия карточки, которую планируют выбросить, еще не истек, предварительно необходимо закрыть счет, который к ней привязан.

«Это следует сделать, чтобы туда случайно не приходили какие-то переводы, не списывались деньги за услуги, которые иногда могут привести баланс счета в минус и т.д.», — добавил эксперт.

Он пояснил: даже если на счету остались какие-то деньги, их можно получить даже при отсутствии пластиковой карты в кассе банка по паспорту.

8 июля руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, комментируя «Известиям» сведения о том, что Сбербанк из-за нехватки чипов решил использовать невостребованные карты россиян, предупредил о возможных кражах пользовательских данных. По его словам, пока неизвестно, будет ли вестись категорирование: какие чипы уязвимы, какие нет.

5 июля сообщалось, что в I квартале 2022 года россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт. Такая тенденция связана с уходом из страны Visa и MasterCard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир».

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