В Роспотребнадзоре обсудили эпидемическую ситуацию с COVID-19

В связи с увеличением новых подвариантов «Омикрон»-штамма коронавируса гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности. Об этом на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. На совещании обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19 в России.

Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «Омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно.

Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется, сообщили в Роспотребнадзоре.

По итогам 27-й недели 2022 года в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 15,46 на 100 тыс. населения, что на 8,2% выше, чем на прошлой неделе и на 6% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

«За последние три недели к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» отнесено 8,94% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 83,21%, к линиям BA.4/BA.5 — 6,57%, к геноварианту «Дельта» — 1,28%», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Помимо этого в связи с регистрацией в России первого случая заболевания оспой обезьян в службе сообщили, что возможность проведения тестирований этого заболевания есть во всех российских регионах.

Во время совещания также озвучили динамику выполнения плана по вакцинации и ревакцинации. Сообщается, что среди детского населения в РФ вакцинированы и ревакцинированы около 50% населения, что согласуется с целевыми показателями за первое полугодие 2022-го.

План иммунизации детского населения выполнен более чем наполовину по коклюшу, полиомиелиту, гепатиту B. Вплотную к 50% приблизились показатели вакцинации (ревакцинации) против кори, краснухи и гемофильной инфекции.

12 июля директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков рассказал «Известиям», что пандемия COVID-19 сказалась на числе осложнений, которые выявляются у беременных женщин.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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