Вирусолог оценил вероятность одновременного заболевания оспой обезьян и COVID-19

В России вероятность заболевания одновременно и оспой обезьян, и коронавирусом очень низкая. Об этом заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в среду, 13 июля.

«Вероятность одновременного протекания оспы обезьян и ковида очень низка, потому что одновременно заболевает несколько тысяч человек на страну ковидом и один случай описан оспы обезьян. В этом отношении им встретиться трудно», — сказал он ТАСС.

Альтштейн добавил: если подобная встреча состоится, «будут неприятности и осложнения», так как переносить два заболевания сложнее, чем одно.

12 июля Роспотребнадзор объявил о первом случае оспы обезьян в России. По данным ведомства, инфекция выявлена у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

В тот же день академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что защищенный секс значительно снижает возможность передачи оспы обезьян.

Как отметила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, вирус оспы обезьян вряд ли будет быстро распространяться по России, однако профилактические мероприятия должны быть.

Кроме того, эксперт Анна Сафонова назвала два ключевых фактора распространения оспы обезьян в мире.