Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве

На юбилейных торжествах в Москве в честь 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики будут исполнены фрагменты новой оперы Владимира Молова «Камбот и Ляца», сообщили «Известиям» в Государственном музыкальном театре Кабардино-Балкарии. Этой постановкой режиссера Тимура Юсупова в середине июля театр закрыл свой 53-й сезон.

Литературной основой оперы послужил роман в стихах национального поэта-новатора Али Шогенцукова «Камбот и Ляца», который называют энциклопедией жизни адыгского народа. Действие оперы происходит в горном ауле, где двое влюбленных — Камбот и Ляца — мечтают соединить свои судьбы. Но красота и нежность горянки очаровывают приезжего князя.

По законам жанра опера поется на языке оригинала, и «Камбот и Ляца» тоже исполняется на родном кабардинском. Главные роли исполнили Роксана Кочесокова и Азамат Евазов. Огромная работа была проделана дирижером-постановщиком Бесланом Бербековым, который сжал музыкальный материал так, что не случилось ни одной смысловой потери, а опера вылилась в гимн любви и свободе.

Как отметил театральный критик Александр Ибраев, перед творческой командой стояла задача поднять историю над бытом.

«Надо сказать, вершина была взята. Поэма любви, особенно финальная сцена гибели главных героев достигла такого накала, что, кажется, зрительный зал перестал дышать», — подытожил он.

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