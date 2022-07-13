Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые выявили у геймеров повышенную активность мозга
Экономика
ФАС и прокуратуру попросили проверить Mercedes
Общество
Траты россиян в duty free выросли вдвое
Политика
Источники РБК сообщили о возможной отставке вице-премьера Борисова
Общество
Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов
Экономика
Авиабилеты за границу подорожали более чем на треть
Мир
ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград
Культура
В московском Музее Победы показали фильм о подвиге танкиста Ивана Гусева
Мир
Рогозин дал команду экипажу РФ на МКС прекратить работу с манипулятором ERA
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве

0
Фото: пресс-служба Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики/Илья Ахобеков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юбилейных торжествах в Москве в честь 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики будут исполнены фрагменты новой оперы Владимира Молова «Камбот и Ляца», сообщили «Известиям» в Государственном музыкальном театре Кабардино-Балкарии. Этой постановкой режиссера Тимура Юсупова в середине июля театр закрыл свой 53-й сезон.

Места силы: как будут развиваться национальные театры
В Якутске наметили пути творческого диалога

Литературной основой оперы послужил роман в стихах национального поэта-новатора Али Шогенцукова «Камбот и Ляца», который называют энциклопедией жизни адыгского народа. Действие оперы происходит в горном ауле, где двое влюбленных — Камбот и Ляца — мечтают соединить свои судьбы. Но красота и нежность горянки очаровывают приезжего князя.

По законам жанра опера поется на языке оригинала, и «Камбот и Ляца» тоже исполняется на родном кабардинском. Главные роли исполнили Роксана Кочесокова и Азамат Евазов. Огромная работа была проделана дирижером-постановщиком Бесланом Бербековым, который сжал музыкальный материал так, что не случилось ни одной смысловой потери, а опера вылилась в гимн любви и свободе.

Как отметил театральный критик Александр Ибраев, перед творческой командой стояла задача поднять историю над бытом.

«Надо сказать, вершина была взята. Поэма любви, особенно финальная сцена гибели главных героев достигла такого накала, что, кажется, зрительный зал перестал дышать», — подытожил он.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нет повести прекраснее: в Москве покажут кабардинских Ромео и Джульетту»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022