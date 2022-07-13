Художник Эрик Булатов рассказал о западной русофобии

Выдающийся художник Эрик Булатов, около трех десятилетий живущий во Франции, считает, что политика отмены русской культуры на Западе — только часть массированной компании по насаждению русофобии. Об этом он рассказал «Известиям».

«Вначале, когда антирусская кампания набирала ход, на Западе говорили, что она направлена конкретно против Путина, против российского правительства, а отнюдь не против русского народа. Сейчас понимаешь, что такие утверждения не более чем политическая декорация, которая теперь отброшена. Сегодня ясно, что именно русских пытаются отовсюду выбросить, воспитать к ним ненависть», — заявил художник.

Эрик Булатов подчеркнул, что происходящее напоминает ему то, что делалось в гитлеровской Германии, когда преследовали евреев, выбрасывали их из немецкой культуры. Это был антисемитизм, который фашистами прямо и откровенно так и назывался. Сейчас же в демократической Европе и в не менее демократической Америке русские выталкиваются из культуры всеми возможными способами. С ними отбрасывается всякое сотрудничество, какие бы то ни было контакты. Всё это очень похоже на этот антисемитизм — только это можно назвать антирусизмом или русофобией, подытожил художник.

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