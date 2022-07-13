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Юный волонтер получил медаль за помощь раненым в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подросток-волонтер, которому 14 лет, рассказал, почему решил пойти спасать раненых и разбирать завалы в Мариуполе. С Арсеном Поповым поговорил корреспондент «Известий» в среду, 13 июля.

«У меня родственник работает в больнице, я к нему заходил. Там с ним парни работают, он предложил с ними попробовать поработать. Вот так я и начал. Меня ничего не пугало, кроме морга. Больше всего запомнились три ребенка, которые к нам поступили. Один с осколком в сердце, другой с осколками в глазах, а третьего просто поцарапало, он целый остался», — рассказал он.

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По словам парня, сложностей практически не было, так как от волонтеров требовалось только быстро доставлять раненых. Как он вспоминает, максимальным было число в 20 раненых, среди которых оказались и военные, и гражданские.

Коллектив волонтеров состоял из восьми человек, а раненых поднимали два или четыре человека.

Арсен за свою деятельность получил медаль «За отвагу» из рук главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал, что в Мариуполе саперы разминировали территорию рядом с подземным газопроводом, чтобы начать восстановительные работы.

23 июня Мариуполь начал перестраиваться на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, также начинается строительство жилых кварталов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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