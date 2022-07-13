Исключения для транзита в Калининград пропишут в седьмом пакете санкций ЕС
ЕС планирует прописать исключения для транзита в Калининградскую область в седьмом пакете санкций. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник.
«Как они (представители ЕС. — Ред.) сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующим пакетам, вступившим в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», — пояснил собеседник.
18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.
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