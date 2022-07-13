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Источники РБК сообщили о возможной отставке вице-премьера Борисова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует в правительстве космическую и оборонную отрасли, в ближайшее время оставит пост, сообщили источники РБК во вторник, 12 июля.

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По данным информаторов, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса». Сейчас ее занимает Дмитрий Рогозин. Издание ссылается на экс-чиновника российского правительства, который подтвердил эти данные.

Источник издания в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) добавил, что Борисов рассматривается на должность в «крупный промышленный актив» без уточнения должности.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Мантуров может разделить обязанности с Борисовым. С этим мнением согласен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По его мнению, повышение Дениса Мантурова происходит на фоне геополитического кризиса, санкционной борьбы, поэтому возрастает важность отечественной промышленности, на которую обращено много внимания.

Николаев отметил, что это говорит о новых приоритетах в развитии страны, о фокусе на отечественное производство. Но при этом не значит, что часть руководителей финансово-экономического блока будет подчиняться новому вице-премьеру.

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Позже стало известно, что Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера.

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