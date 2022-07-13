Der Spiegel узнал о подготовке муниципалитетов ФРГ к отключениям газа

Муниципалитеты в Германии планируют выключать уличное освещение и фонтаны, чтобы экономить энергию, о чем сообщил Der Spiegel во вторник, 12 июля.

«В настоящее время города изучают многие краткосрочные сберегательные меры. Например, они не включают освещение, обходятся без горячей воды в общественных зданиях, отключают колодцы и по-разному контролируют температуру кондиционера и воды для купания», — приводит издание слова директора Немецкой ассоциации городов Верены Гёпперт.

Она уточнила, что в случае перебоев с газоснабжением частные домовладения будут наиболее защищенными ввиду обязательств перед ними со стороны администрации поселений.

В случае негативного сценария экономическое лобби ФРГ требует остановки поставок топлива гражданам, а потом промышленности. И это только повышает уровень тревожности в обществе. Людям страшно замерзать или оказаться на улице из-за неспособности оплачивать счета за жизнь в теплом доме.

Поэтому некоторые города ФРГ разрабатывают план действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если федеральное правительство объявит аварийную ситуацию с газом.

В середине июня приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

10 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек Германии нехватку энергоносителей в ближайшие годы. По его словам, энергообеспечение будет оставаться вопросом номер один в Германии на протяжении многих месяцев и даже лет.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с этим он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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