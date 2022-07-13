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В московском Музее Победы показали фильм о подвиге танкиста Ивана Гусева

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Фото: РИА Новости/Федор Левшин
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В Москве в Музее Победы прошел показ документального фильма «Иван Гусев. Подвиг на Курской дуге», созданного мордовским режиссером Максимом Рыськиным и продюсером Александром Учеваткиным. На премьере 12 июля присутствовал корреспондент «Известий».

Фильм рассказывает историю о легендарном уроженце села Сабанчеево Республики Мордовия, герое Иване Гусеве, который совершил танковый таран во время битвы на Курской дуге в июле 1943 года.

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По словам режиссера Максима Рыськина, с идеей для съемок к нему пришел Александр Учеваткин.

«Он познакомился со мной, рассказал о герое, который родился в его родном селе Сабанчеево. Этот герой зацепил меня своей мужественностью, тем более он вел дневники, у нас была возможность узнать примерно, какой характер у него был, о чем он рассуждал», — прокомментировал он.

Продюсер Учеваткин добавил, что фильм нацелен на прославление подвига героя.

«Это была страшная война, за которую заплатили миллионами жизней, заплатила наша страна. Чтобы весь мир жил и развивался. И очень важно рассказывать о таких героях, как Иван Гусев, которые неизвестны широкому кругу людей, но они были настоящими. И мы хотели показать, что это настоящий герой, что он шел к подвигу осознанно», — сказал он.

5 мая стало известно, что сотрудники музея Первого Санкт-Петербургского медицинского университета установили большинство героев и места съемок уникального документального фильма, снятого во времена блокады Ленинграда.

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