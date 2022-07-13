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Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ дома малютки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 12 июля показал последствия обстрела украинскими боевиками дома малютки в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

По учреждению нанесли удар реактивной системой залпового огня «Ураган» кассетными боеприпасами. Всего на территории дома малютки следователи насчитали около 10 воронок, само здание также посекло поражающими элементами.

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Дети не пострадали, их эвакуировали еще в феврале. Однако в момент обстрела в здании находился сторож.

«Я была в подвале в это время, а на территории дома ребенка был сторож. Я испугалась. Громко было, распахнулись окна», — поделилась одна из сотрудниц учреждения.

Ранее в тот же день штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что украинские радикалы нанесли удар по дому малютки, находящемуся в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле учреждения по улице Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль. Среди сотрудников и воспитанников учреждения никто не пострадал.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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