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Муниципального депутата Яшина после обыска отвезли в полицию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина отвезли в отделение полиции после обысков в его московской квартире. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий вечером 12 июля.

«В отношении Ильи Яшина главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)», — написал его адвокат Вадим Прохоров в соцсетях.

Данная статья предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до 5 млн рублей.

Позже в этот день адвокат Яшина Михаил Бирюков сообщил, что следствие 13 июля предъявит мундепу обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

«В связи с поздним временем мы отказались от участия в следственных действиях. Завтра утром Яшину планируют предъявить обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение дезинформации о ВС РФ»), а также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — сообщил адвокат ТАСС.

29 июня Мосгорсуд оставил в силе административный арест Яшина за неповиновение полиции. Днем ранее Хамовнический суд Москвы приговорил депутата к аресту на 15 суток.

О задержании мундепа во время его прогулки по городу сообщалось 27 июня. Подруга Яшина заявила, что не знает причин задержания, так как они якобы просто сидели на лавке и разговаривали.

Однако, по данным «Известий», полицейские остановили Яшина вечером в парке по ориентировке для проверки документов, но, как указано в рапорте, депутат ответил отказом. Затем он попытался оттолкнуть сотрудников правоохранительных органов и хватал их за форму.

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