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В Орловской области мужчину осудили за финансирование терроризма

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В Орловской области осужден фигурант дела о финансировании терроризма. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По имеющейся информации, иностранец перевел деньги для оказания помощи террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Было возбуждено уголовное дело.

В результате 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок в восемь лет, из которых три года он пробудет в тюрьме, а оставшую часть — в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, отмечается в материале.

20 апреля стало известно о задержании в Свердловской области пяти вербовавших россиян исламистов из стран Центрально-Азиатского региона.

15 апреля ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона.

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