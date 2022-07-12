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Аксенов назвал драку с участием военнослужащих бытовым конфликтом

Аксенов: инцидент с военнослужащими в Крыму является бытовым конфликтом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Драка с участием военнослужащих, проходивших лечение в городе Судаке Республики Крым, носила бытовой характер. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Аксенов отметил, что на момент конфликта на военных не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, они не позиционировали себя как военнослужащие.

«Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — написал глава Крыма.

Он подчеркнул, что конфликт не носил политической подоплеки.

«Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты», — заключил глава республики.

Накануне, 11 июля, стало известно, что на военного, который приехал отдыхать на полуостров, минувшей ночью напала группа хулиганов.

Инцидент произошел ночью, около 02:00 на набережной. Компания из трех спортсменов распивала спиртные напитки и провоцировала окружающих выкрикивать политические лозунги. К ним подошел военнослужащий, который находился в отпуске, и сделал замечание. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Один из дебоширов ударил военного по лицу.

На следующий день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что подозреваемых в избиении российского военнослужащего задержали. Ими оказались футболисты местных клубов.

Поводом для конфликта, по словам советника главы Крыма, могла стать одежда с буквой Z. Однако позднее МВД республики опровергло наличие символа у участников драки.

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