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ГД рассмотрит проект о статусе ветерана для пограничников-участников спецоперации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Государственная дума (ГД) 15 июля рассмотрит законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для пограничников-участников спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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«Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников-участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в повестку на 15 июля планируется включить законопроекты кабинета министров, которые будут внесены в ГД до пленарного заседания.

Ранее, 11 июля, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, почему совет нижней палаты принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания. По его словам, с 4 июля на рассмотрение Государственной думы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Он подчеркнул, что необходимо постараться рассмотреть их как можно быстрее. Володин тогда уточнил, что инициативы будут касаться поддержки экономики, граждан и военнослужащих.

6 июля Госдума завершила последнее пленарное заседание весенней сессии, которая стала первой весенней сессией в этом созыве парламента, который приступил к работе с октября 2021 года. Планировалось, что следующая сессия начнется 30 августа.

На следующий день президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы. Глава государства подчеркнул, что ГД удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».

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