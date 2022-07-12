В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Итальянские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 142 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило SKY TG24, сославшись на министерство здравоохранения страны.
Таким образом, прирост составил 8,1% по сравнению с данными за аналогичный период неделю назад.
Сообщается также, что 157 человек скончались от последствий заражения COVID-19.
По данным телеканала TGcom такого количества инфицированных за сутки не наблюдалось с 28 января. При этом число скончавшихся стало самым большим с апреля.
Днем ранее министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости COVID-19 в стране: зафиксировано 1876 новых случаев заболевания коронавирусом, в больнице находится 169 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Также 11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной.
9 июля сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн.
До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России.
Днем ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Европе и Америке большинство случаев заражения приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение. Он также призвал страны не останавливать компании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, и в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
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