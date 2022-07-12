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В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса

SKY TG24: в Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
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Фото: Global Look Press/XinHua/Gianni Schicchi
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Итальянские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 142 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило SKY TG24, сославшись на министерство здравоохранения страны.

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Таким образом, прирост составил 8,1% по сравнению с данными за аналогичный период неделю назад.
Сообщается также, что 157 человек скончались от последствий заражения COVID-19.

По данным телеканала TGcom такого количества инфицированных за сутки не наблюдалось с 28 января. При этом число скончавшихся стало самым большим с апреля.

Днем ранее министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости COVID-19 в стране: зафиксировано 1876 новых случаев заболевания коронавирусом, в больнице находится 169 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также 11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной.

9 июля сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 554 млн.

До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших, некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России.

Днем ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Европе и Америке большинство случаев заражения приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение. Он также призвал страны не останавливать компании по вакцинации, в том числе бустерной дозой, и в особенности тех людей, которые находятся в группе риска, — пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медработников.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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