Власти Польши нервно восприняли раскрытие планов по расчленению Украины и теперь пытаются скрыть свои планы по экспансии Украины. Об этом 12 июля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — приводит его слова пресс-бюро СВР.

По словам Нарышкина, в Польше рассчитывали на то, что ее планы по захвату земель Украины останутся без внимания со стороны России и Запада.

«В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», — отметил директор СВР.

Днем ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о начале процесса сдачи украинской территории Польше. Так он отреагировал на новость о том, что граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев. Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны был внесен на рассмотрение парламентариев ранее в этот день — в годовщину волынской резни, в результате которой погибло более 100 тыс. поляков.

О намерении президента Украины Владимира Зеленского внести соответствующий документ стало известно еще в мае.

В том же месяце президент республики Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

При этом еще в мае Кива сообщал, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указывал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тогда также расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.