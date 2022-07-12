В МО РФ прокомментировали обстрелы ВСУ объектов около Запорожской АЭС

Министерство обороны России заявило, что армия Украины при помощи беспилотников нанесла удары по объектам рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщили во вторник, 12 июля.

«Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что такие действия киевских властей демонстрируют «полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Таким образом, Мизинцев в очередной раз призвал страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС в Энергодаре. Были повреждены кровля и остекление соседнего здания, пострадавших не было.

Как отметил позднее днем, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Он добавил, что на сегодняшний день зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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