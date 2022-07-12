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В МО РФ прокомментировали обстрелы ВСУ объектов около Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство обороны России заявило, что армия Украины при помощи беспилотников нанесла удары по объектам рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщили во вторник, 12 июля.

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«Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что такие действия киевских властей демонстрируют «полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Таким образом, Мизинцев в очередной раз призвал страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС в Энергодаре. Были повреждены кровля и остекление соседнего здания, пострадавших не было.

Как отметил позднее днем, 12 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Он добавил, что на сегодняшний день зарегистрированы четыре прилета со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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